Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 17:09
17:09
Общество
Глава Минцифры заявил, что всех учителей в России обеспечат планшетами в 2023 году
17:08
Спорт
Триатлонист Турбаевский отстранен от соревнований из-за нарушения допинговых правил
17:07
Происшествия
Названа возможная причина крушения истребителя СУ-24 в Перми
17:07
Экономика
Санкт-Петербургская биржа приостановила торги из-за технического сбоя
17:06
Происшествия
Истребитель СУ-24 потерпел крушение в Перми
17:04
Политика
На Украине назвали три главных провала Зеленского на посту президента
17:04
Происшествия
Водителю автобуса утвердили обвинение после ДТП с шестью погибшими под Калининградом
17:03
Общество
Полчища комаров «атаковали» Ростовскую область, опубликовано видео
17:03
Происшествия
Полыхающий небоскреб в китайском Даляне сняли на видео
17:02
Политика
Кедми назвал взрывы в Кабуле свидетельством провала операции ВС США в Афганистане
Все новости

Лурье высмеял манеру общения «проинструктированного» Байдена со СМИ
Политика
Лурье высмеял манеру общения «проинструктированного» Байдена со СМИ
Федеральное агентство новостей  / 

Фразу президента США Джо Байдена о полученном списке журналистов и инструктаже, кому из них давать слово на пресс-конференции, мировые СМИ решили не заметить. Хотя если бы нечто подобное заявил глава другого государства, западная пресса непременно раздула бы скандал. Об этом в интервью ФАН рассказал публицист Олег Лурье, комментируя очередной казус с главой Белого дома.

Ранее на видео попал фрагмент пресс-конференции с участием Байдена, где он заявляет: «Мне дали список журналистов… и проинструктировали давать им слово».

«Предположим обратную ситуацию: на пресс-конференции в присутствии представителей мировых СМИ выступает лидер России Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков передает ему листочек, и Владимир Владимирович говорит, что ему дали список, кому можно отвечать… Вы представляете, что произошло бы? Бомба! Об этом писали бы все издания и говорили все телеканалы. А то, что происходит с нынешним президентом США, никого уже не удивляет. Ситуацию как бы не заметили», — заявил журналист.

Все понимают, что Байден — ведомый, управляемый определенной политической группой человек, который временно исполняет обязанности президента или пытается их исполнять, отметил Лурье.

«Байдену дают указания, что ему можно говорить и кому отвечать, а с кем общаться нельзя. Это показатель того, как на самом деле обстоят дела со свободой слова в США. Там СМИ четко рассортированы на провластные и все прочие, которым официальный Вашингтон не доверяет и с которыми американские власти не контактируют. Это именно то, в чем Запад пытается обвинить Россию. Но, по мнению российской либеральной оппозиции, «это другое». Хотя ситуация абсолютно понятна», — отметил собеседник ФАН.

Ранее ФАН рассказал о возмущении бедствующих граждан Литвы тем, что власти республики взяли на содержание нелегальных мигрантов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лурье высмеял манеру общения «проинструктированного» Байдена со СМИ
сша джо байден политика олег лурье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru