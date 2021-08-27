Лурье высмеял манеру общения «проинструктированного» Байдена со СМИ

Фразу президента США Джо Байдена о полученном списке журналистов и инструктаже, кому из них давать слово на пресс-конференции, мировые СМИ решили не заметить. Хотя если бы нечто подобное заявил глава другого государства, западная пресса непременно раздула бы скандал. Об этом в интервью ФАН рассказал публицист Олег Лурье, комментируя очередной казус с главой Белого дома.

Ранее на видео попал фрагмент пресс-конференции с участием Байдена, где он заявляет: «Мне дали список журналистов… и проинструктировали давать им слово».

«Предположим обратную ситуацию: на пресс-конференции в присутствии представителей мировых СМИ выступает лидер России Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков передает ему листочек, и Владимир Владимирович говорит, что ему дали список, кому можно отвечать… Вы представляете, что произошло бы? Бомба! Об этом писали бы все издания и говорили все телеканалы. А то, что происходит с нынешним президентом США, никого уже не удивляет. Ситуацию как бы не заметили», — заявил журналист.

Все понимают, что Байден — ведомый, управляемый определенной политической группой человек, который временно исполняет обязанности президента или пытается их исполнять, отметил Лурье.

«Байдену дают указания, что ему можно говорить и кому отвечать, а с кем общаться нельзя. Это показатель того, как на самом деле обстоят дела со свободой слова в США. Там СМИ четко рассортированы на провластные и все прочие, которым официальный Вашингтон не доверяет и с которыми американские власти не контактируют. Это именно то, в чем Запад пытается обвинить Россию. Но, по мнению российской либеральной оппозиции, «это другое». Хотя ситуация абсолютно понятна», — отметил собеседник ФАН.

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