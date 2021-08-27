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Выставка военно-технического форума «Армия-2021» открылась в Краснодаре

  /   Обновлено: 27 августа 2021 15:36
Армия
Выставка военно-технического форума «Армия-2021» открылась в Краснодаре
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Краснодар, 27 августа. Военно-технический форум «Армия-2021» начал работу в краснодарском парке 30-летия Победы, сообщает пресс-служба администрации региона.

На выставке, которая продлится до 29 августа, гости мероприятия смогут ознакомиться с различными видами авиационной техники и стрелкового оружия. Кроме того, над площадью совершили маневры самолеты Су-27, Су-30, а также вертолеты Ми-28 и Ка-52 «Аллигатор».

Главная выставка форума проходит в подмосковном центре «Патриот». Мероприятие ранее посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его внимание привлекли модернизированный вертолет Ка-52, учебно-тренировочный самолет УТС-800, а также уникальные двигатели для узкофюзеляжной авиации.

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россия краснодар армия-2021
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