Выплаты, положенные пенсионерам в сентябре 2021 года

В России гражданам ежемесячно начисляется пенсия. Получают ее те, кто достиг ранее повышенного пенсионного возраста (65 лет для мужчин, 60 лет — для женщин). Получают ее и инвалиды, а также семьи — по потере кормильца. За выслугу лет тоже можно получить пенсионные выплаты, пишет «Прецедент».

В сентябре 2021 года появятся совершенно новые виды доплат к уже существующим пенсиям. Так, денежную выплату получат инвалиды, ветераны, а также лица, пострадавшие от радиации, герои России, РСФР и герои труда. Получат ее и бывшие узники концлагерей. Кроме того, им будет доступен целый пакет социальных услуг, в который входят бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение, а также оплата дороги до санатория и обратно, бесплатный проезд на электричке и электропоезде.

В случае отказа от использования данных соцуслуг пенсионер может получить денежную компенсацию. Также будет осуществлена и доплата до уровня прожиточного минимума человека. Стоит отметить, что на сегодня федеральный и региональный уровни прожиточного минимума в среднем составляют 10 022 рубля. Получить доплату можно будет по личному заявлению.

Обращаем внимание и на наличие так называемой «иждивенческой» доплаты. Ее получают те пенсионеры, кто вынужден содержать или опекать нетрудоспособных лиц: студентов очной формы обучения, несовершеннолетних детей, инвалидов или еще более пожилых родственников. Согласно соответствующему законопроекту, доплату можно получить максимум на трех нетрудоспособных членов семьи на общую сумму 6044,48 рубля. Деление идет поровну на членов семьи. Каждый получает ровно треть фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Пенсионеры, которым больше 80 лет, получат право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости до 100%. При этом никакой бюрократии. Даже подавать заявление для этого не нужно.

Повышенную пенсию по-прежнему получают пенсионеры из северных регионов. К ним относятся те, чей трудовой стаж прошел в условиях Крайнего Севера и приравниваемых к нему местностях. Здесь по-прежнему основными условиями доплаты названы страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Также важным условием считается время работы в условиях Крайнего севера и приравненным ему местностях: 15 и 20 лет соответственно. Кроме того, в Госдуме сообщили, что если стаж выработан в районах Крайнего Севера, то фиксированная выплата к страховой пенсии повышается на 50%, если в местностях, приравненных к ним, — на 30 %.

Почетные заслуги прибавляют к пенсиям небывалые проценты. В зависимости от категории почетности, пенсионер может получить прибавку в 250, 330 или даже 415%. К этим спецкатегориям относятся герои России и СССР, а также герои Соцтруда, Труда России, лица, награжденные орденами, лауреаты госпремий. Олимпийские и паралимпийские чемпионы также награждаются существенными прибавками.

Ранее сообщалось, сколько всего пенсионеров проживает на территории России.