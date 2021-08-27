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Украинский телеведущий назвал главную причину нападок на журналистку Скабееву

  /   Обновлено: 27 августа 2021 15:20
Политика
Украинский телеведущий назвал главную причину нападок на журналистку Скабееву
instagram.com  /  @olgaskabeeva

Киев, 27 августа. Украинский ведущий канала «Наш» Максим Назаров поддержал русскую коллегу Ольгу Скабееву, о которой негативно высказалась глава Нацсовета по теле- и радиовещанию Ольга Герасимьюк.

Ранее бывшая телеведущая, переквалифицировавшаяся в чиновники, заявила, что канал «Наш» лишают лицензии «за скабеевщину». Так Герасимьюк объяснила «антиукраинскую пропаганду», которой якобы полны эфиры канала.

Назаров прокомментировал главную причину подобного поведения главы Нацсовета в комментарии изданию «Страна».

«Человек сложной судьбы. С несложившейся личной жизнью», — подчеркнул Назаров.

Помимо этого, он отметил, что «по современным меркам» у Герасимьюк не состоялась «успешная телевизионная карьера».

«Именно поэтому мы волею случая сейчас наблюдаем ее на должности главы Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания. Там она проявляет себя с той стороны, с которой ее лицезреть абсолютно логично», — объяснил ведущий.

По словам Назарова, «завистливые нотки» в отношении ее российской коллеги, которые она «разбрызгивает на украинских телеведущих и журналистов» является обычной завистью.

Ранее Скабеева выразила несогласие с заявлением Международного олимпийского комитета об оскорблении новозеландского трансгендера Лорел Хаббард медиа России. Она отметила, что слова представителей МОК являются бредом.

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назаров скабеева герасимьюк
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