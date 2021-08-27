Путин поздравил пловчиху Шабалину со вторым золотом Паралимпиады в Токио

Москва, 27 августа. Президент РФ Владимир Путин поздравил Валерию Шабалину со вторым золотом токийской Паралимпиады в соревнованиях по плаванию.

Глава государства от души поздравил спортсменку и отметил ее лидерские и чемпионские качества. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы убедительно подтвердили свои лидерские, чемпионские качества, завоевали вторую золотую медаль», — говорится в телеграмме.

Путин указал на то, что этот триумф является наградой за трудолюбие и устремленность. Президент пожелал члену паралимпийской сборной России новых достижений.

Ранее Валерия Шабалина завоевала золото в плавании вольным стилем на дистанции 200 метров. Пловчиха преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды. Серебряная и бронзовая награды достались британкам Бетани Ферт и Джессика-Джейн Эпплгейт.