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Путин поздравил пловчиху Шабалину со вторым золотом Паралимпиады в Токио

  /   Обновлено: 27 августа 2021 15:26
Спорт
Путин поздравил пловчиху Шабалину со вторым золотом Паралимпиады в Токио
Global Look Press  /  Bob Martin for OIS/Keystone Press Agency

Москва, 27 августа. Президент РФ Владимир Путин поздравил Валерию Шабалину со вторым золотом токийской Паралимпиады в соревнованиях по плаванию.

Глава государства от души поздравил спортсменку и отметил ее лидерские и чемпионские качества. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы убедительно подтвердили свои лидерские, чемпионские качества, завоевали вторую золотую медаль», — говорится в телеграмме.

Путин указал на то, что этот триумф является наградой за трудолюбие и устремленность. Президент пожелал члену паралимпийской сборной России новых достижений.

Ранее Валерия Шабалина завоевала золото в плавании вольным стилем на дистанции 200 метров. Пловчиха преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды. Серебряная и бронзовая награды достались британкам Бетани Ферт и Джессика-Джейн Эпплгейт.

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путин паралимпиада токио шабалина
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