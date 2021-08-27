В Екатеринбурге скончалась избитая сиделкой 95-летняя женщина

Екатеринбург, 27 августа. Сиделка избила пенсионерку в начале августа. Медики долго боролись за жизнь пострадавшей, однако спасти ее не удалось.

Об инциденте рассказали близкие пострадавшей. По их словам, женщина недавно устроилась в семью, чтобы ухаживать за бабушкой. В итоге она подверглась нападению.

По некоторым данным, причиной произошедшего стало то, что старушка попросила измерить ей давление. По факту случившегося была организована доследственная проверка.

Ранее СК задержал 36-летнего директора дома престарелых в Реутове, где избивали пенсионеров. Следствие считает, что задержанный мужчина не позаботился об условиях для пожилых людей в пансионате.