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В Екатеринбурге скончалась избитая сиделкой 95-летняя женщина

  /   Обновлено: 27 августа 2021 15:23
Происшествия
В Екатеринбурге скончалась избитая сиделкой 95-летняя женщина
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Екатеринбург, 27 августа. Сиделка избила пенсионерку в начале августа. Медики долго боролись за жизнь пострадавшей, однако спасти ее не удалось.

Об инциденте рассказали близкие пострадавшей. По их словам, женщина недавно устроилась в семью, чтобы ухаживать за бабушкой. В итоге она подверглась нападению.

По некоторым данным, причиной произошедшего стало то, что старушка попросила измерить ей давление. По факту случившегося была организована доследственная проверка.

Ранее СК задержал 36-летнего директора дома престарелых в Реутове, где избивали пенсионеров. Следствие считает, что задержанный мужчина не позаботился об условиях для пожилых людей в пансионате.

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екатеринбург избиение сиделка
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