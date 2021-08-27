Уральские волонтеры спасают больную пневмонией трехлетнюю крысу

Екатеринбург, 27 августа. Екатеринбургская пенсионерка обратилась к волонтерам с просьбой помочь ее питомцу — трехлетней крысе по кличке Рома. Домашнее животное заболело пневмонией.

Группа волонтеров из Екатеринбурга занимается спасением ручной трехлетней крысы по кличке Рома. Об этом сообщает kp.ru. Как утверждают зоозащитники, грызун испытывает проблемы с дыханием из-за запущенной пневмонии.

По словам представителей сообщества «Крыскино логово», за помощью к волонтерам обратилась пенсионерка. По ее словам, крыса появилась у нее совершенно случайно: ее принесла домой внучка. Когда питомец заболел, пенсионерка отнесла его к ветеринарам. Выбранная врачами тактика лечения оказалась неверной, считают активисты.

«Бабушка очень любит его, но лечить не в состоянии, было принято решение забирать парня», — отметили зоозащитники.

В настоящее время Рому обеспечивают необходимым кислородом. Это позволяет ему спокойно есть. По словам волонтеров, они не ищут грызуну нового хозяина в силу его возраста.

Как сообщалось ранее, в Твери активисты спасли зайца с поврежденной лапой. Его постоянным местом жительства станет Дом зайца, расположенный в Москве.