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Суд признал законной госпитализацию избитой санитарами женщины в Ярославле

  /   Обновлено: 27 августа 2021 15:17
Происшествия
Суд признал законной госпитализацию избитой санитарами женщины в Ярославле
pixabay.com

Ярославль, 27 августа. Суд признал законным решение доставить в больницу в недобровольном порядке пациентку, которую избили санитары психбольницы.

Медики избили женщину после приезда на выезд. Инцидент случился в лифте ее дома по дороге к спецавтомобилю. Происшествие попало на видео и разлетелось по соцсетям. Прокуратура обратила внимание на него и начала проверку.

Кроме того, начальство психиатрической больницы уволило санитаров после инцидента с пациенткой. А женщину в принудительном порядке отправили лечиться.

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ярославль избиение пациентка
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