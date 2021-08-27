Суд признал законной госпитализацию избитой санитарами женщины в Ярославле

Ярославль, 27 августа. Суд признал законным решение доставить в больницу в недобровольном порядке пациентку, которую избили санитары психбольницы.

Медики избили женщину после приезда на выезд. Инцидент случился в лифте ее дома по дороге к спецавтомобилю. Происшествие попало на видео и разлетелось по соцсетям. Прокуратура обратила внимание на него и начала проверку.

Кроме того, начальство психиатрической больницы уволило санитаров после инцидента с пациенткой. А женщину в принудительном порядке отправили лечиться.