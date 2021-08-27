Четыре человека погибли в результате пожара на химическом заводе в Бразилии

Баруэри, 27 августа. Одна женщина и трое ее детей погибли по причине крупного пожара на заводе по производству пластмассы в бразильском городе Баруэри, штат Сан-Паулу. Еще по меньшей мере восемь человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Globo.

Seguem imagens do fogo em indústria na região de Barueri, onde 16 vtrs combatem desde as 11h28. #193I pic.twitter.com/PUafMoemvY — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 26, 2021

Причиной воспламенения, предположительно, стала утечка этанола. Огонь, начавшийся на промышленном химическом заводе, охватило восемь других зданий, в том числе два жилых дома и одну школу.

«Легковоспламеняющаяся жидкость спустилась по коридорам, достигла соседней фабрики, домов и вызвала воспламенение в образовательном учреждении, однако огонь был ликвидирован и не повредил все здание школы», — заявил командир пожарной команды Джефферсон ди Меллу.

Огонь также затронул машины, припаркованные рядом с очагом. Кроме того, в городе временно отключилась электроэнергия.

По информации мэрии Баруэри, четыре жертвы — женщина и трое из четырех сыновей от пяти до 11 лет — работали и жили в одном из сооружений завода, который вспыхнул. Сгоревшие останки их тел были найдены пожарными.

Двое из восьми пострадавших получили тяжелые ожоги 80% тела и были перевезены в региональную больницу. Остальные шесть человек получили легкие ранения из-за отравления дымом и небольших повреждений кожи. Сейчас они находятся под контролем врачей.

Chocante as imagens desse incêndio no Jardim Califórnia, em Barueri. Apelo para que o governador @jdoriajr e @SegurancaSP enviem mais agentes do @BombeirosPMESP para combater as chamas e ajudar a população da região. pic.twitter.com/VRkZtJQacg — Emidio de Souza (@EmidioDeSouza_) August 26, 2021

Около сотни пожарных, группы гражданской обороны и спасательные команды направились в 11:00 на место происшествия и сумели локализовать пламя к 14:20. Работы по обеспечению безопасности в затронутой территории продолжаются.

Отравление дымом

По информации жителей Баруэри, десятки людей обратились в больницу с симптомами отравления угарным газом.

Incêndio agora do lado de casa em Barueri SP/ Jardim Califórnia #sp1 pic.twitter.com/aslNj8ULHE — Vitória Cristina (@vihcristina99) August 26, 2021

Майор Маркус Палумбо заявил, что пожарные рекомендуют людям, которые живут или работают в наиболее затронутых районах, закрывать окна или покинуть свои дома на некоторое время.

Incêndio em Barueri com tanta fumaça preta que dá para ver do espaço!



Satélite GOES 16 hoje, última imagem 13:20 local. pic.twitter.com/XebD9xqOsH — Tom Bike (@tom_bike) August 26, 2021

По причине опасного уровня концентрации дыма в атмосфере мэрия отменила уроки в 10 школах региона. Пожилые люди из дома престарелых были перевезены в церковь в Альфавилле.