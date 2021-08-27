Четыре человека погибли в результате пожара на химическом заводе в Бразилии

Баруэри, 27 августа. Одна женщина и трое ее детей погибли по причине крупного пожара на заводе по производству пластмассы в бразильском городе Баруэри, штат Сан-Паулу. Еще по меньшей мере восемь человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Globo.
Seguem imagens do fogo em indústria na região de Barueri, onde 16 vtrs combatem desde as 11h28. #193I pic.twitter.com/PUafMoemvY— Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 26, 2021
Причиной воспламенения, предположительно, стала утечка этанола. Огонь, начавшийся на промышленном химическом заводе, охватило восемь других зданий, в том числе два жилых дома и одну школу.
«Легковоспламеняющаяся жидкость спустилась по коридорам, достигла соседней фабрики, домов и вызвала воспламенение в образовательном учреждении, однако огонь был ликвидирован и не повредил все здание школы», — заявил командир пожарной команды Джефферсон ди Меллу.
Огонь также затронул машины, припаркованные рядом с очагом. Кроме того, в городе временно отключилась электроэнергия.
August 26, 2021
По информации мэрии Баруэри, четыре жертвы — женщина и трое из четырех сыновей от пяти до 11 лет — работали и жили в одном из сооружений завода, который вспыхнул. Сгоревшие останки их тел были найдены пожарными.
Двое из восьми пострадавших получили тяжелые ожоги 80% тела и были перевезены в региональную больницу. Остальные шесть человек получили легкие ранения из-за отравления дымом и небольших повреждений кожи. Сейчас они находятся под контролем врачей.
Chocante as imagens desse incêndio no Jardim Califórnia, em Barueri. Apelo para que o governador @jdoriajr e @SegurancaSP enviem mais agentes do @BombeirosPMESP para combater as chamas e ajudar a população da região. pic.twitter.com/VRkZtJQacg— Emidio de Souza (@EmidioDeSouza_) August 26, 2021
Около сотни пожарных, группы гражданской обороны и спасательные команды направились в 11:00 на место происшествия и сумели локализовать пламя к 14:20. Работы по обеспечению безопасности в затронутой территории продолжаются.
Отравление дымом
По информации жителей Баруэри, десятки людей обратились в больницу с симптомами отравления угарным газом.
Incêndio agora do lado de casa em Barueri SP/ Jardim Califórnia #sp1 pic.twitter.com/aslNj8ULHE— Vitória Cristina (@vihcristina99) August 26, 2021
Майор Маркус Палумбо заявил, что пожарные рекомендуют людям, которые живут или работают в наиболее затронутых районах, закрывать окна или покинуть свои дома на некоторое время.
Incêndio em Barueri com tanta fumaça preta que dá para ver do espaço!— Tom Bike (@tom_bike) August 26, 2021
Satélite GOES 16 hoje, última imagem 13:20 local. pic.twitter.com/XebD9xqOsH
По причине опасного уровня концентрации дыма в атмосфере мэрия отменила уроки в 10 школах региона. Пожилые люди из дома престарелых были перевезены в церковь в Альфавилле.