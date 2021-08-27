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Четыре человека погибли в результате пожара на химическом заводе в Бразилии
Весь мир
Четыре человека погибли в результате пожара на химическом заводе в Бразилии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Баруэри, 27 августа. Одна женщина и трое ее детей погибли по причине крупного пожара на заводе по производству пластмассы в бразильском городе Баруэри, штат Сан-Паулу. Еще по меньшей мере восемь человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Globo.

Причиной воспламенения, предположительно, стала утечка этанола. Огонь, начавшийся на промышленном химическом заводе, охватило восемь других зданий, в том числе два жилых дома и одну школу.

«Легковоспламеняющаяся жидкость спустилась по коридорам, достигла соседней фабрики, домов и вызвала воспламенение в образовательном учреждении, однако огонь был ликвидирован и не повредил все здание школы», — заявил командир пожарной команды Джефферсон ди Меллу.

Огонь также затронул машины, припаркованные рядом с очагом. Кроме того, в городе временно отключилась электроэнергия.

По информации мэрии Баруэри, четыре жертвы — женщина и трое из четырех сыновей от пяти до 11 лет — работали и жили в одном из сооружений завода, который вспыхнул. Сгоревшие останки их тел были найдены пожарными.

Двое из восьми пострадавших получили тяжелые ожоги 80% тела и были перевезены в региональную больницу. Остальные шесть человек получили легкие ранения из-за отравления дымом и небольших повреждений кожи. Сейчас они находятся под контролем врачей.

Около сотни пожарных, группы гражданской обороны и спасательные команды направились в 11:00 на место происшествия и сумели локализовать пламя к 14:20. Работы по обеспечению безопасности в затронутой территории продолжаются.

Отравление дымом

По информации жителей Баруэри, десятки людей обратились в больницу с симптомами отравления угарным газом.

Майор Маркус Палумбо заявил, что пожарные рекомендуют людям, которые живут или работают в наиболее затронутых районах, закрывать окна или покинуть свои дома на некоторое время.

По причине опасного уровня концентрации дыма в атмосфере мэрия отменила уроки в 10 школах региона. Пожилые люди из дома престарелых были перевезены в церковь в Альфавилле.

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