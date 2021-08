Четыре человека погибли в результате пожара на химическом заводе в Бразилии

Баруэри, 27 августа. Одна женщина и трое ее детей погибли по причине крупного пожара на заводе по производству пластмассы в бразильском городе Баруэри, штат Сан-Паулу. Еще по меньшей мере восемь человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Globo.

Seguem imagens do fogo em indústria na região de Barueri, onde 16 vtrs combatem desde as 11h28. #193I pic.twitter.com/PUafMoemvY

Причиной воспламенения, предположительно, стала утечка этанола. Огонь, начавшийся на промышленном химическом заводе, охватило восемь других зданий, в том числе два жилых дома и одну школу.

Огонь также затронул машины, припаркованные рядом с очагом. Кроме того, в городе временно отключилась электроэнергия.

По информации мэрии Баруэри, четыре жертвы — женщина и трое из четырех сыновей от пяти до 11 лет — работали и жили в одном из сооружений завода, который вспыхнул. Сгоревшие останки их тел были найдены пожарными.

Двое из восьми пострадавших получили тяжелые ожоги 80% тела и были перевезены в региональную больницу. Остальные шесть человек получили легкие ранения из-за отравления дымом и небольших повреждений кожи. Сейчас они находятся под контролем врачей.

Chocante as imagens desse incêndio no Jardim Califórnia, em Barueri. Apelo para que o governador @jdoriajr e @SegurancaSP enviem mais agentes do @BombeirosPMESP para combater as chamas e ajudar a população da região. pic.twitter.com/VRkZtJQacg