Инспектора ДПС в Краснодаре подозревают в похищении человека и сбыте наркотиков

Краснодар, 27 августа. Сотрудники отряда особого назначения «Гром» освободили незаконно удерживаемого в Краснодаре гражданина России. Как стало известно ФАН, один из задержанных по подозрению в совершении преступления оказался сотрудником отдельного батальона ГИБДД УМВД России по Краснодару.

Оперативные сотрудники по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ получили оперативную информацию о том, что в гаражном комплексе на улице Ангарской изготавливаются наркотики и незаконно удерживаются граждане. До этого ранее судимый за кражи местный житель сообщил, что его похитили незнакомые люди.

Правоохранители решили задержать с поличным подозреваемых в нескольких преступлениях. Они нагрянули в гараж.

«В ангаре спецназовцы обнаружили местного жителя, закованного в наручники, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он находился в смотровой яме гаража. Наверху стражи порядка задержали хозяина строения и 28-летнего сотрудника местного ГИБДД в звании старшего лейтенанта полиции. Он состоит в должности старшего инспектора. По предварительным данным мужчины находились в состоянии наркотического опьянения».

На месте происшествия силовики изъяли 120 таблеток синего цвета. По предположению блюстителей закона, они являются наркотическим веществом. Также были изъяты: два автомата Калашникова, два магазина для хранения патронов, граната РГД, патроны, пакеты с порошком белого цвета, электрошокер, две бейсбольные биты и восемь мобильных телефонов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Но, скорее всего, подозреваемым будут предъявлены обвинения по другим статьям УК РФ.

Все задержанные в гараже помещены под арест. Сейчас они находятся в местном следственном изоляторе. Если их вина будет доказана в суде, то мужчинам грозит длительный срок тюремного заключения.