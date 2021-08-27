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Кабмин направил дополнительные 7,8 млрд рублей на выплаты медикам

  /   Обновлено: 27 августа 2021 15:05
Экономика
Кабмин направил дополнительные 7,8 млрд рублей на выплаты медикам
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 27 августа. Правительство России выделило свыше 7,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в проведении вакцинации от коронавируса.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Деньги на выплаты медикам получит Минздрав. После этого сумма будет направлена на обеспечение выплат за дополнительную нагрузку и компенсацию расходов, связанных с оплатой отпусков медиков.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе 2021 года. Прививка делается бесплатно на добровольной основе. Желающие могут получить укол одного из четырех препаратов — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Российские медики ранее рассказали о пяти правилах, которых следует придерживаться перед вакцинацией. Они также отметили, что в случае подозрения на коронавирус нужно в срочном порядке сдать тест на антитела.

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медики правительство рф вакцинация выплаты
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