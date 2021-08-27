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Подростки достали тонущего мужчину со дна реки в Башкирии

  /   Обновлено: 27 августа 2021 15:03
Общество
Подростки достали тонущего мужчину со дна реки в Башкирии
pixabay.com

Уфа, 27 августа. Двое парней спасли тонущего в речке мужчину. Теперь жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Юный местный житель приехал отдыхать с мамой на речку Инзер. Неожиданно он услышал, как женщина кричит и просит о помощи. Выяснилось, что ее супруг начал тонуть и ушел под воду. Юноша незамедлительно прыгнул в водоем.

Со дна реки пострадавшего уже поднял другой парень — житель Казани. Они вместе доставили его на берег и оказали мужчине первую помощь. Он очнулся и начал разговаривать со своими спасителями. Сотрудники МЧС Башкирии готовят для героев награды за проявление смелости.

Сотрудники МЧС помогли на озере сломавшему крыло лебедю, сообщал ФАН. Птицу передали волонтерам. Те вылечат травмированное крыло и окажут другую необходимую помощь

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