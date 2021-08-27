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Поезд насмерть сбил 16-летнюю девушку на Кубани
Общество
Поезд насмерть сбил 16-летнюю девушку на Кубани
Челябинская транспортная прокуратура  / 

Краснодар, 27 августа. Девушка-подросток погибла под колесами поезда на железнодорожном переезде станицы Ладожской Усть-Лабинского района.

По данным транспортной полиции, в районе переезда сотрудники локомотивной бригады товарного состава заметили человека, идущего по колее железной дороги. Машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда на подростка избежать не удалось.

Погибшей оказалась жительница Тбилисского района, от полученных травм она скончалась на месте происшествия, ей было 16 лет. В настоящее время эксперты устанавливают все причины произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как житель подмосковных Мытищ чудом спасся из-под колес пригородной электрички. Мужчина попал под поезд, который протащил его несколько метров.

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