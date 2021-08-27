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Россиянин Хинчагов завоевал золото Паралимпиады в толкании ядра

  /   Обновлено: 27 августа 2021 15:13
Спорт
Россиянин Хинчагов завоевал золото Паралимпиады в толкании ядра
TACC  /  Eugene Hoshiko

Токио, 27 августа. Россиянин Альберт Хинчагов завоевал золото Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра.

Хинчагов показал результат 15,78 метра. Россиянин выступал в категории F37, в которую входят спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата. С 2019 года легкоатлет входит в паралимпийскую национальную команду.

В настоящее время в активе паралимпийцев из РФ девять золотых, семь серебряных и десять бронзовых медалей. Команда ПКР занимает третье место в промежуточном медальном зачете. На первом месте расположился Китай, на втором — Великобритания.

Ранее российские шпажисты завоевали золотые медали, победив китайских соперников в финале Паралимпийских игр в фехтовании на колясках.

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паралимпиада токио толкание ядра
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