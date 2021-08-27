Центробанку РФ предложили в 2,5 раза увеличить налоговый вычет по ИИС

Москва, 27 августа. Национальная ассоциация участников фондового рынка обратилась в Банк России с предложением увеличить налоговый вычет по ИИС первого типа.

С копией письма, направленного НАУФОР регулятору, ознакомился ТАСС. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) на сегодняшний день можно открыть на срок от трех лет и возвращать 13% от суммы — максимум 52 тыс. рублей ежегодно. В случае, если регулятор примет предложение СРО, инвесторы смогут получить сумму в 2,5 раза больше — 130 тыс. рублей.

Максимальная сумма взноса на ИИС-О должна быть не менее 2 млн рублей и может вноситься частями или сразу, говорится в документе НАУФОР. В ассоциации также предложили ввести «ИИС-образование», предназначенное для формирования сбережений с целью финансирования образования.

Центробанк РФ ранее объявил, что установит новые требования к операционной надежности кредитно-финансовых организаций. Одним из нововведений стало положение об установлении двухчасового лимита на ликвидацию простоя сервисов из-за технического сбоя.