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Лавров назвал условия возобновления турпотока между Россией и Италией

  /   Обновлено: 27 августа 2021 15:03
Общество
Лавров назвал условия возобновления турпотока между Россией и Италией
flickr.com  /  МИД России

Москва, 27 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в стране надеются на восстановление облегченного режима взаимных поездок граждан России и Италии.

По словам Лаврова, в России надеются, что постепенно карантинные ограничения, связанные с коронавирусной инфекций, будут сниматься. Таким образом, удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок между гражданами двух стран. Такое заявление было сделано министром в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Сергей Лавров ранее высказался за возврат безвизовых поездок в Польшу и Литву для калининградцев. Он напомнил, что на данный момент безвизовый режим действует между Мурманской областью и Норвегией.

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россия лавров италия мид
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