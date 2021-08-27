Лавров назвал условия возобновления турпотока между Россией и Италией

Москва, 27 августа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в стране надеются на восстановление облегченного режима взаимных поездок граждан России и Италии.

По словам Лаврова, в России надеются, что постепенно карантинные ограничения, связанные с коронавирусной инфекций, будут сниматься. Таким образом, удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок между гражданами двух стран. Такое заявление было сделано министром в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Сергей Лавров ранее высказался за возврат безвизовых поездок в Польшу и Литву для калининградцев. Он напомнил, что на данный момент безвизовый режим действует между Мурманской областью и Норвегией.