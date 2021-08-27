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Бойцы международной коалиции похитили группу мирных жителей в Дейр эз-Зоре
Весь мир
Бойцы международной коалиции похитили группу мирных жителей в Дейр эз-Зоре
defense.gov

Дейр эз-Зор, 27 августа. Силы международной коалиции, возглавляемой США, нанесли авиаудар по окрестностям города Аль-Багуз на востоке провинции Дейр эз-Зор, после чего похитили несколько местных жителей. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Согласно заявлению, в течение последних часов самолеты коалиции провели операцию в сельской местности провинции, результатом которой стали налеты на жилые кварталы в Аль-Багузе и захват нескольких гражданских лиц. Утверждается, что местных жителей увезли в неизвестном направлении.

Также, по данным источников, вокруг города развернули свои позиции боевики курдских «Сирийских демократических сил» (СДС).

Аналогичные инциденты регулярно фиксируются на северо-востоке Сирии в последние недели. Так, 22 августа несколько жителей Дейр эз-Зора были похищены в районе Джадит Акидат. Еще один случай датирован 14 августа. Тогда четыре вертолета американских ВВС высадили десант в окрестностях населенного пункта Эль-Мухаймида, где атаковали жилой дом. В ходе операции был пленен один человек, а дом, в котором тот укрывался, взорвали.

Сейчас территории на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР) продолжают оставаться под контролем военнослужащих США, которые пользуются поддержкой СДС. Официальным предлогом для пребывания западных военных в этом регионе служит борьба с терроризмом, однако на деле Штаты занимаются нелегальной добычей нефти для ее последующей продажи. Колонны танкеров с «черным золотом» вывозят на территорию Ирака, их сопровождением занимаются курдские боевики.

Разрешения на нахождение в этом регионе Штаты не получали — ни у властей САР, ни у Организации Объединенных Наций. Дамаск неоднократно обвинял Вашингтон в оккупации сирийских территорий, а также призывал международное сообщество обратить внимание на факт нарушения международного права. Однако эти призывы до сих пор не были услышаны.

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сша сирия дейр эз-зор
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