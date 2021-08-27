Социолог Шугалей предложил регулировать работу новостных Telegram-каналов

Москва, 27 августа. Telegram-каналы следует хотя бы частично приравнять к средствам массовой информации, считает глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей.

Ученый убежден, что законам должны подчиняться абсолютно все, включая Telegram-каналы. При этом он сомневается, нужно ли вводить для подобных информационных ресурсов ограничения, которые присущи официальным СМИ.

«Напомню, что вне Telegram-каналов средством массовой информации считается тот интернет-ресурс, у которого есть более трех тысяч подписчиков», — цитирует Шугалея интернет-издание «Слово и Дело».

Однако, как считает социолог, существующая планка слишком низкая в случае с Telegram-каналами. Он уточнил, что значительная их часть используется не для распространения информации, а для внутрикорпоративного и прочего общения. Кроме того, в Telegram есть множество тематических каналов, которые не транслируют новостную повестку.

«Думаю, стоит просто поднять планку, приравнивать к средству массовой информации Telegram-каналы с числом подписчиков от 50 тысяч человек, а также смотреть и на другие критерии», — добавил глава ФЗНЦ.

В последние годы популярность Telegram-каналов выросла среди россиян. Мессенджер стал удобным источником получения информации. Однако каналы освобождены от обязанности проверять источники новостей, в связи с чем редакции зачастую публикуют материалы, к которым впоследствии вынуждены писать опровержения или редактировать сам материал.

Максим Шугалей ранее рассказал о ситуации в Кабуле после произошедшего теракта. Он сообщил, что в результате взрывов в столице Афганистана возникли проблемы со связью.