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Момент аварии с перевернувшейся скорой в Москве попал на видео

  /   Обновлено: 27 августа 2021 14:53
Происшествия
Момент аварии с перевернувшейся скорой в Москве попал на видео
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 августа. Видеозапись дорожного происшествия с участием машины скорой помощи опубликовали в Сети. Спецавтомобиль перевернулся после того, как его протаранила другая машина.

Речь идет о ДТП, которое произошло днем в пятницу, 27 августа, на проспекте Вернадского в районе дома №4 на юго-западе Москвы. По предварительным данным, скорая помощь проехала на запрещающий сигнал светофора, в этот момент в нее врезался автомобиль такси, водитель которого следовал со стороны Университетского проспекта.

В результате пострадали два человека — водитель скорой помощи и фельдшер. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Затруднения движения транспорта зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском школьники разбили машину пенсионера, которую вытащили из канавы.

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