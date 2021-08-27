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Шойгу назвал победой возобновление строительства ракетоносцев Ту-160

  /   Обновлено: 27 августа 2021 15:29
Армия
Шойгу назвал победой возобновление строительства ракетоносцев Ту-160
Федеральное агентство новостей

Казань, 27 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу оценил успехи Казанского авиационного завода, где возобновилось производство бомбардировщиков Ту-160.

По его словам, сотрудники предприятия смогли выполнить поставленную задачу, что является весомым достижением оборонно-промышленного комплекса.

«То, о чем мы говорили пять или шесть лет назад, сделано. Это наша общая победа», — сказал глава оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время российская армия получит ударные беспилотники вертолетного типа, разработанные специалистами научно-производственного предприятия «Стрела». Планируется поставка как легких ударных беспилотных аппаратов, так и тяжелых атакующих БПЛА типа «Платформа».

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