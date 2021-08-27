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Лавров рассказал о нереализованных договоренностях США и талибов

  /   Обновлено: 27 августа 2021 14:54
Политика
Лавров рассказал о нереализованных договоренностях США и талибов
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 27 августа. Россия была готова поддержать договоренности США с талибами, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам российского министра, Москва сожалеет, что договоренности между Вашингтоном и движением «Талибан»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) не удалось реализовать.

«Урок надо извлекать после Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны», — высказался глава МИД.

Лавров добавил, что американские политики, которые рассматривают дальнейшие действия на «чужих просторах», должны сделать определенный вывод.

Ранее сообщалось, что Лавров выступил на пресс-конференции, где прокомментировал теракты в Афганистане. По его словам, необходимо ускорить содействие афганцам по формированию правительства в Кабуле на фоне взрывов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / Лавров рассказал о нереализованных договоренностях США и талибов
россия лавров талибан
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