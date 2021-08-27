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Теракты в Кабуле и их последствия обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 27 августа 2021 14:56
Политика
Теракты в Кабуле и их последствия обсудят в медиацентре «Патриот»
Global Look Press  /  U.S. Marines / Keystone Press Agency

Серия терактов в Кабуле поставила президента США Джо Байдена перед вопросом — надо ли снова вводить войска ради обеспечения безопасного вывода армии? Ведь обещание главы Белого дома отомстить запрещенному в России ИГИЛ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ) невозможно выполнить, не оккупировав Афганистан снова.

Что будет делать Байден — имитирует ответ ИГ1 ракетными ударами по афганским кишлакам? Есть ли у террористического объединения «Талибан»1 (запрещено в РФ) антитеррористические подразделения для наведения порядка? Выполнит ли НАТО ультиматум талибов об окончании эвакуации 31 августа?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит Франц Клинцевич — российский политик, председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана.

Эфир состоится 27 августа, в пятницу, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии. Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

1 Организация запрещена на территории РФ.

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