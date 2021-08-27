Западные СМИ назвали «черным днем для Байдена» теракты в Кабуле

Москва, 27 августа. Представители западной прессы прокомментировали выступление президента США Джо Байдена на фоне терактов в Кабуле.

Многие иностранные журналисты назвали 26 августа «черным днем для Байдена». К такому выводу пришли в британском издании Guardian и немецкой газете Welt.

«Теперь он должен решить, сокращать, оставлять или продлевать крайний срок вывода американских войск из Афганистана», — пишут авторы материала.

Журналисты напомнили, что 26 августа Байден выступал на том же месте, где 10 дней назад защищал вывод войск из Афганистана и не взял на себя ответственность за хаотичные действия. Теперь глава Белого дома говорил уже с охрипшим голосом и мрачным видом.

«На выражение глубокого горя на лице президента Байдена и его глаза, наполненные слезами, было больно смотреть», — указывают в New York Post.

Байден разочаровал международных союзников, которые жаждали восстановления американского лидерства после ухода с поста президента США Дональда Трампа, передает газета Guardian. Вскоре после теракта первые республиканцы в конгрессе потребовали, чтобы Байден ушел в отставку, заключила немецкая Spiegel.

Ранее официальные лица США в Кабуле передали талибам список американских граждан, держателей грин-карт и афганских союзников, чтобы обеспечить их эвакуацию. Этот шаг предприняли ради ускорения эвакуации десятков тысяч людей из Афганистана.