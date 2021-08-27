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МИД РФ считает, что власти ФРГ не имеют отношения к плакатам с Калининградской областью

  /   Обновлено: 27 августа 2021 14:47
Политика
МИД РФ считает, что власти ФРГ не имеют отношения к плакатам с Калининградской областью
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 27 августа. Российская Федерация исходит из того, что власти Германии и партия Христианско-демократический союз (ХДС) не ставят под вопрос территориальную целостность страны.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. По ее словам, Москва также считает, что руководство и политсила не имеют отношения к предвыборным плакатам с изображением Калининградской области.

«Согласны с мнением цитируемого в СМИ представителя отделения ХДС в городе Тетерове о том, что развешанные неизвестными лицами плакаты «вводят в заблуждение и их нужно убрать»», — подчеркнула Захарова.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к появившимся в Германии предвыборным плакатам. По его словам, эти листовки не имеют отношения к официальной позиции Берлина.

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Все новости / Политика / МИД РФ считает, что власти ФРГ не имеют отношения к плакатам с Калининградской областью
захарова мид рф германия калининградская область
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