МИД РФ считает, что власти ФРГ не имеют отношения к плакатам с Калининградской областью

Москва, 27 августа. Российская Федерация исходит из того, что власти Германии и партия Христианско-демократический союз (ХДС) не ставят под вопрос территориальную целостность страны.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. По ее словам, Москва также считает, что руководство и политсила не имеют отношения к предвыборным плакатам с изображением Калининградской области.

«Согласны с мнением цитируемого в СМИ представителя отделения ХДС в городе Тетерове о том, что развешанные неизвестными лицами плакаты «вводят в заблуждение и их нужно убрать»», — подчеркнула Захарова.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к появившимся в Германии предвыборным плакатам. По его словам, эти листовки не имеют отношения к официальной позиции Берлина.