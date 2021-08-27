Wi-Fi появится во всех российских школах к концу 2024 года

Москва, 27 августа. Wi-Fi планируется провести во всех российских общеобразовательных заведениях и школьных классах.

Сообщение поступило от главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. Оснастить общеобразовательные учреждения Wi-Fi планируется в России до конца 2024 года.

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что во всех сельских школах планируется установить необходимое оборудование. В настоящее время в Московской области и других регионах насчитывается 27 тыс. образовательных заведений в поселках.