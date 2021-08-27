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Население английского Лемингтона эвакуируют после мощного взрыва на промышленном объекте

  /   Обновлено: 27 августа 2021 14:48
Происшествия
Население английского Лемингтона эвакуируют после мощного взрыва на промышленном объекте
wikipedia.org  /  MANHATTAN RESEARCH INC

Лондон, 27 августа. Экстренные службы начали проводить эвакуацию граждан в английском Лемингтоне, где полыхает пожар на промышленном объекте.

Инцидент произошел в английском курортном городе Ройал-Лемингтон-Спа. Изначально там начался пожар, а после стали слышны громкие хлопки. Очевидцы сообщают, что на территории промзоны клубится черный дым.

Ранее местных жителей попросили сохранять спокойствие, а также по возможности оставаться дома, закрыть двери и окна. Причины происшествия на данный момент неизвестны. Также нет информации о пострадавших и погибших в результате ЧП. На месте работают спасатели, полиция и медики.

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