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Климкин призвал США разместить войска на территории Украины

  /   Обновлено: 27 августа 2021 14:48
Армия
Климкин призвал США разместить войска на территории Украины
youtube.com  /  Prt Scr / Укрінформ

Киев, 27 августа. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости размещения войск США на украинских территориях.

Президенту страны Владимиру Зеленскому следует обсудить этот вопрос во время переговоров с американским лидером Джо Байденом, считает Климкин. По его словам, необходимо уделить внимание соглашению о безопасности с Соединенными Штатами, что предполагает размещение американских подразделений и инфраструктуры на Украине.

«Не нужно вестись на какие-то вещи, кроме реального партнерства и союзничества с нашими друзьями», — отметил он в эфире телеканала NTA.

Ранее Павел Климкин назвал сотрудничество Киева с Вашингтоном единственным способом «остановить» Россию. Украине и США нужен общий успех, добавил он.

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украина сша климкин
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