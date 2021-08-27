Лавров выразил соболезнования пострадавшим от терактов в Кабуле

Москва, 27 августа. Россия осуждает теракт в Кабуле и соболезнует пострадавшим от взрывов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России выступил на пресс-конференции, где прокомментировал теракты в Афганистане. По его словам, необходимо ускорить содействие афганцам по формированию правительства в Кабуле на фоне взрывов.

Россия считает приоритетом сохранение безопасности южных рубежей, добавил Лавров. Такой комментарий дипломат дал на фоне ЧП в столице Афганистана, которое произошло 26 августа.

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее подтвердил, что более 300 россиян эвакуировались из Кабула. Около 100 российских граждан отказались покидать Афганистан, добавил дипломат.