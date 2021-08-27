Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о заморозках в ряде регионов России

Москва, 27 августа. Специалисты Гидрометцентра РФ прогнозируют ухудшение погодных условий в ряде регионов страны. Ожидается похолодание до двух градусов ниже нуля.

Жителей Пермского края, Свердловской и Челябинской областей ожидает похолодание до +2 градусов. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России. Отмечается, что заморозки также придут в Костромскую область, Карелию и Забайкальский край.

Аномально жаркая погода сохранится на территории Алтайского края. Как уточняют синоптики, столбики термометров в регионе поднимутся до отметки в +30 градусов. В Ингушетии, Чеченской Республике и Северной Осетии ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 25 метров в секунду.

Последние дни августа в Москве будут теплыми. Как утверждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, температура воздуха в российской столице будет колебаться в пределах от +19 до +24 градусов.