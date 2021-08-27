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Журналист Эдвард Чесноков назвал «Солнцепек» одним из лучших патриотических фильмов
Общество
Журналист Эдвард Чесноков назвал «Солнцепек» одним из лучших патриотических фильмов
Pr Scr instagram.com  /  edvardchesnokov

Москва, 27 августа. Журналист Эдвард Чесноков не смог скрыть восторга от фильма Максима Бриуса и Михаила Вассербаума «Солнцепек», рассказывающего о войне в Донбассе в 2014 году.

По его мнению, в последние несколько лет лучшие патриотические картины создаются за счет частной группы инициаторов, которые не относятся к кинотусовке. Единственное исключение — это «28 панфиловцев»: на фильм сначала собирали деньги через краудфандинг, а потом помогло Минкультуры.

В Telegram-канале «Незыгарь» журналист обратил внимание, что уже были сняты прекрасные картины на патриотическую тематику. В частности, лента «Солнцепек», в которой действия разворачиваются во время страшных событий в Донбассе в 2014 году. По мнению журналиста, кинокартина — «тяжелая, но обжигающе-честная».

Фильм «Солнцепек» рассказывает о жизни семьи, которой приходится принимать ряд судьбоносных решений. Обостряет все гражданская война на Украине, которая вспыхнула в 2014 году. Фильм, по мнению многих экспертов, получился тяжелым и сильным. Блогер Вадим Манукян объяснил успех картины у зрителей ее правдивостью.

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