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Российские специалисты модернизируют тяжелую огнеметную систему «Солнцепек»

  /   Обновлено: 27 августа 2021 14:32
Армия
Российские специалисты модернизируют тяжелую огнеметную систему «Солнцепек»
wikipedia.org  /  Kirill Borisenko / CC BY-SA 4.0

Москва, 27 августа. Специалисты предприятия «Омсктрансмаш» улучшат боевые характеристики российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», заявил генеральный директор компании Игорь Лобов.

В ходе военно-технического форума «Армия-2021» он рассказал ТАСС, что улучшения ведутся по всему спектру устройства «Солнцепека». По его словам, заметно модернизированы будут средства связи и управления огнем. Лобов заявил, что новинка будет представлена уже в ближайшее время.

Отмечается, что ТОС-1А сохраняет актуальность на поле боя. Лобов рассказал, что боевая машина довольно востребована и обладает высоким соотношением стоимости и эффективности.

Стоит подчеркнуть, что «Солнцепек» использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью. Эта боевая система может применяться для поражения живой силы противника, его военной техники и фортификационных сооружений.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 года в России начнутся испытания новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». По их завершению в Минобороны РФ примут решение о ее поставках в войска.

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