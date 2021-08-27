Стрельба произошла у кабульского аэропорта

Кабул, 27 августа. СМИ сообщили о начавшейся у восточных ворот аэропорта стрельбе. Других деталей пока не приводится.

Ранее возле здания кабульской воздушной гавани прогремели два взрыва. Ответственность за ЧП взяли на себя террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»11. Захватившие власть в республике талибы решительно осудили инцидент и пообещали найти и наказать виновных.

По предварительной информации, накануне в результате трагедии погибли 110 человек. Еще около 90 получили травмы и были госпитализированы. В числе жертв оказались американские военные и мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.