Блогерша из Ярославля с размахом отметила юбилей на Алтае и потратила 120 млн рублей

Фотомодель, «Миссис Россия — 2016», блогер, коуч и инфобизнесмен Елена Блиновская отмечала 25 августа свой 40-й день рождения. У нее в Instagram — почти шесть миллионов подписчиков. Откуда такие доходы, подробно разбирался «Лайф».

Юбилей бомонд столицы отмечал на Алтае, куда гостей доставили бизнес-классом и разместили в дорогой гостинице. Среди приглашенных были Иван Ургант, Ксения Бородина, Виктория Лопырева, Нюша, Лобода, Филипп Киркоров и др.

В спортивном зале гостиницы полностью все переделали к празднику. Среди блюд были необычные сочетания филе косули с моченой брусникой и соусом из таежной шишки, татаки из марала с бальзамиком из шиповника, паштет из косули с миндальным молочком, филе муксуна с томленым козлобородником в грибном демигласе с кремом из цветной капусты и другая плохо выговариваемая таежная экзотика.

«Я вам хорошо заплатила!» — кричала она из зала под улюлюканье гостей.

В сториc своего Instagram после праздника блогер выложила смету торжества, которое обошлось ей в 120 миллионов рублей без стоимости аренды отеля. Интересно, что в этот день она попросила подписчиков в качестве подарка перевести на ее банковский счет один рубль, и всего за час фанаты успели перечислить более 1 миллиона.

В прошлом году столичный бомонд обсуждал масштаб костюмированной вечеринки, организованной телеведущей и блогершей Анастасией Ивлеевой по случаю своего 30-летия. Тогда на пати съехалась вся тусовка, включая Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина. По всей стране в честь юбилярши гремели салюты. Как призналась сама именинница, мероприятие ей обошлось в 16 миллионов рублей, при этом тратились только собственные средства. Тогда СМИ даже заговорили, что Ивлеева задала новую планку вечеринок.

Елена Блиновская известна с 2013 года, когда стала вести психологические тренинги «Марафон желаний». Известно, что будущая интернет-гуру родилась в поселке городского типа Опарино Кировской области.

Позже семья переехала в Ярославль, где она обучалась в местном госуниверситете по направлению «Экономика». Какое-то время работала бухгалтером, но в итоге ушла на вольные хлеба. Как она говорила в своих интервью, она разработала собственную методику исполнения желаний, которой впоследствии воспользовались десятки тысяч учеников.

Кроме коучинга, в Ярославле в качестве ИП также занималась торговлей одеждой, продуктами, фармацевтической продукцией, лекарственными препаратами, зоотоварами и прокатом предметов личного пользования.

И хотя сегодня у тренингов Блиновской все больше критиков, жалеющих о потраченных времени и деньгах, в свое время она перебралась в Москву, где прописалась в небольшой квартире площадью 36,4 кв. м на Шаболовке.

В 2016 году блогер купила красный BMW X6, из которого в 2018 году пересела в синий внедорожник Audi Q7. Дважды оформляла автомобили в лизинг и один раз машину закладывала в банке. Блиновская не бедствует, но для человека, потратившего 120 миллионов рублей на свой день рождения, живет довольно скромно.

Вероятно, финансовую поддержку ей оказывает муж Алексей. В базе данных «СПАРК» он значится как Блиновский Алексей Владимирович, владелец 13 действующих юридических лиц.

В Ярославле ему принадлежит ювелирный дом с годовой выручкой более 150 миллионов рублей, в Красноярском крае — горнодобывающее предприятие, занимающееся добычей руд драгоценных и редких металлов. На Волге бизнесмен держит яхтенный глэмпинг, проживание в котором обойдется яхтсменам в 14,5 тысячи рублей в сутки. Кроме того, в Вологодской области и Красноярском крае он занимается выращиванием и переработкой рыбы, торговлей и ресторанами.

Кстати, похоже, что отец Алексея тоже бизнесмен — владелец ряда строительных компаний, одна из которых позже вошла в группу «Пик».

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