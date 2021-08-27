Следующая цель — Китай: Альгис Микульскис о новых военных планах США

После афганского позора США всеми силами постараются восстановить свою международную репутацию. Самый эффективный способ это сделать — военный. Уже сейчас можно услышать мнения, что следующей целью Америки станет Китай. Тем более что повод для начала конфликта имеется — это Тайвань.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис рассматривает вероятность войны двух ядерных держав.

Афганское фиаско США, с его непрекращающейся трагедией беженцев и апофеозом в виде взрывов в районе аэропорта, вполне четко показало: однополярный мир закончился. Америка — больше не гегемон.

В Белом доме, конечно, грозно хмурят брови и топают ногами, но выглядят эти потуги скорее смешно, нежели убедительно. На самом деле смешного тут мало: с потерей титула «всемирного полицейского» Америка вряд ли смирится, и восстановление собственного реноме в глазах человечества очень скоро станет ее главной идеей.

Каким образом Вашингтон будет возвращать лицо? Думается, что самым эффективным — военным. Тем более что и противник для этого имеется, и повод для начала военной операции. Речь о Китае и его проблеме с Тайванем.

В последнее время «тайваньский вопрос» все чаще всплывает в публикациях мировых СМИ и заявлениях политиков. При этом основная мысль всех этих статей, телесюжетов и выступлений предельно конкретна: Китай нападет на сепаратистский остров и остановить его будет возможно только при помощи оружия.

Федеральное агентство новостей /

Вот, к примеру, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в недавнем интервью датскому изданию B. T. обозначил даже сроки пекинского вторжения:

«Я думаю, что в течение пяти-десяти лет нападение Китая на Тайвань весьма вероятно. Последствия могут быть очень серьезными».

На эти прогнозы можно было бы не обращать внимания, Расмуссен, хоть и был когда-то главой Альянса, сейчас он просто заместитель председателя совета одного из латвийских банков. Однако подобные разговоры ведутся и в самих США, причем ведутся достаточно высокопоставленными персонажами. Такими как бывший помощник министра обороны США Элбридж Колби, который в беседе с корреспондентом еженедельника The New Yorker без обиняков заявил об абсолютной реальности американо-китайской войны за Тайвань.

Скажу больше — ближайшей осенью Колби опубликует целую книгу «Стратегия отрицания», в которой читателю будет предложена тщательно проработанная программа борьбы с Пекином. Вот как отзывается о ней тот самый корреспондент Бенджамин Уоллес-Уэллс, в беседе с которым автор книги поделился своими антикитайскими соображениями:

«Книга Колби бесстрастная и зловещая. Он хочет, чтобы американцы готовились к войне с Китаем за Тайвань, поскольку это может предотвратить вторжение Китая на остров, а если предотвратить не получится, то только американское военное вмешательство, считает он, сможет сохранить Тайвань свободным. Он отмечает, что китайские лидеры десятилетиями настаивают, что Тайвань — это часть Китая, и доказывает, что Китай неуклонно наращивает военную силу: за четверть века бюджет ежегодно увеличивался примерно на 10%. Также он указывает на то, что китайский ВМФ превосходит американский по количеству кораблей, если еще не по водоизмещению, а ракеты могут достичь американских баз по всей Азии и вплоть до Гонолулу. По мнению Колби, все это делает вторжение китайцев на Тайвань возможным. Он считает это событие вероятным, а его последствия — ужасными».

Что тут сказать? Хорошо, что хоть насчет последствий автор все понимает правильно.

Самым же вопиющим во всей этой тайваньской истории является то, что остров — неотъемлемая часть именно КНР и о признании его независимости не идет никакой речи ни в Европе, ни в США, ни во всем остальном мире. Однако при попытке Китая подчинить Тайвань государственной власти Пекина американцы обещают начать войну! Что характерно, уже не в первый раз.

Федеральное агентство новостей /

Их пылкая дружба с Гоминьданом, партией, которая, проиграв гражданскую войну коммунистам, сбежала в 1949 году на остров, началась уже на следующий год. 27 июня 1950 года президент Трумэн отдал приказ седьмому флоту предотвращать любые попытки нападения на Тайвань, и флот вошел в пролив. В декабре же 1954-го США подписали с тайваньскими властями так называемый «Договор совместной обороны», обеспечив китайской провинции свою протекцию и начав туда поставки оружия.

Было, конечно, и некоторое потепление в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Так, в октябре 1971 года на 26 сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция №2758, восстанавливающая все законные права КНР в Организации, и об упразднении представительства в ней Тайваня.

Затем Ричард Никсон посетил Китай, результатом чего стало принятие совместного коммюнике:

«Американская сторона заявляет: США сознают, что все китайцы, проживающие по обеим сторонам Тайваньского пролива, считают, что существует только один Китай, что Тайвань — часть Китая. Правительство США не возражает против этой позиции».

Но… Дипломатические отношения между Китаем и США были установлены 1 января 1979 года, а спустя всего три месяца американский конгресс принял «Акт о взаимоотношениях с Тайванем», согласно которому Белый дом продолжил продавать оружие Тайваню и вмешиваться во внутренние дела Китая.

И так без конца. Сегодня «тайваньский вопрос» опять упорно вытаскивают в мировую политическую повестку, и если у американских ястребов хватит наглости ударить по Китаю, то в Пекине церемониться не станут. И тогда этот мир рухнет.