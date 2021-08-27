Тирасполь — это Донецк Приднестровья. Руслан Мармазов о «Шахтере» с «Шерифом» в ЛЧ

Судьба, конечно, та еще кривляка. Даже понимая, что случайности почти никогда в нашей жизни не бывают случайными и что-то они да и значат, все равно не перестаешь удивляться — как же иной раз все занятно складывается. Причем информацию к размышлению может подкинуть любое событие, вплоть до жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Хотя, казалось бы, что там может быть внезапного, верно?

А вот и может. В элитную когорту континентального футбола впервые в своей истории проник «Шериф» из Тирасполя. Дав повод сказать, что это, вообще-то, солидный прорыв для молдавского футбола. Потому как на групповом этапе самого престижного клубного турнира Европы ни одна команда из Молдавии участия не принимала.

Но, разумеется, это не единственный повод для обсуждения, который преподнес футбольной общественности «Шериф». Действительно, этот клуб представляет на международных состязаниях Молдавию, чемпионом которой он является (на минуточку!) 19 раз. Но при этом Тирасполь является столицей Приднестровской Молдавской Республики — непризнанного государства, которому пошел уже четвертый десяток лет.

Естественно, появление в поле зрения такого колоритного участника Лиги чемпионов взбодрило СМИ. Не обязательно иметь семь футбольных пядей во лбу, чтобы учуять любопытный сюжет и провести некоторые лихие параллели (или перпендикуляры, не суть важно с точки зрения интригующей журналистики).

До жребия еще и расселения команд по группам невооруженным глазом стало заметно, что тема «Шерифа» в какой-то степени перекликается с ситуацией у куда как более маститого участника европейских ристалищ — «Шахтера», представляющего Украину и указывающего порт приписки — Донецк. Хотя город, взрастивший незаурядную команду, ФК «Шахтер» покинул в самом начале Донбасской войны — в 2014 году.

Въезд на территорию Донецкой Народной Республики — государства непризнанного не хуже, чем Приднестровье, хотя и более молодого — клубу самого богатого гражданина Украины Рината Ахметова заказан.

ТАСС / Emrah Gurel

Судьба (слепой случай, жребий, фортуна, фатум — нужное подчеркните) прочувствовала тончайшие вибрации заинтересованной аудитории и свела в одной группе команды с оригинальным «сепаратистским» бэкграундом. Кроме «Шахтера» и «Шерифа» в эту же компанию попали мадридский «Реал» и миланский «Интер». Но на 1/6 части суши (и даже более) обсуждаются не гранды футбола, а команды с неординарной в геополитическом плане судьбой.

Собственно, а что там обсуждать «Реал» с «Интером»? С ними все ясно. Фавориты группы, если чудес не случится, они и выйдут из нее. Может ли вмешаться «Шахтер»? Да, может. Но шансы так себе. «Шериф»? Для него предел мечтаний — занять третью строчку и вывалиться в Лигу Европы. Но для этого надо отодвинуть «Шахтер», что сложно. Впрочем, чего это я в чистый спорт ударился? У нас же геополитика подгорает!

Итак, мы имеем две команды. Официально они представляют Молдавию и Украину.

При этом одна играет у себя дома, на непризнанной территории. И это никого, включая УЕФА, не смущает. Между прочим, не только «Шахтеру», но и «Реалу» с «Интером» тоже предстоит ехать в Тирасполь. Что вовсе не диковинка: «Шериф» благодаря своим феноменальным успехам в молдавском футболе в еврокубках играет регулярно. Естественно, принимая на своем поле самые разнообразные клубы, для которых поездка в Приднестровье — это немного экзотический, но, в принципе, рядовой выезд на матч. Руководство Молдавии никоим образом не мешает команде из «сепаратистских» земель представлять страну на международной арене.

shakhtar.com /

Второй коллективный герой нашей публикации — «Шахтер» — может проводить свои условно домашние матчи по всей Украине. В Донецке, на «Донбасс Арене», — не может. Потому как в ДНР считают, что Донецк не Украина, а «Шахтер» свой выбор сделал, туда ему и дорога. Если бы звезды стали таким невероятным образом, что клуб изъявил бы желание выступить на донецкой арене, ничего из этого выйти не могло по определению, пусть гороскоп будет сколь угодно бронебойным. Против восстанут и руководство ДНР, и официальный Киев, и УЕФА, и все на свете, и, как шутят в шахтных поселках, «коза на лисапете».

Витринная причина тому — война. Надо сказать, причина вполне уважительная. От идеи проводить в Донецке свои матчи отказалась, пока во всяком случае, даже не избалованная стабильностью ConIFA — футбольная конфедерация непризнанных и частично признанных государств. Есть причина и подспудная, о которой особо не говорится, — отсутствие какой бы то ни было политической воли у всех заинтересованных (точнее — незаинтересованных сторон) для решения футбольных вопросов.

Собственно, и сам «Шахтер» в самом фантастическом варианте вряд ли рискнул бы сунуть нос в «серую зону». В 2014 году, помнится, бразильские легионеры «горняков» подняли мятеж — мол, боимся играть в воюющей стране, хотя им делать это предложили в Харькове, а позже — во Львове и Киеве. Чего уж о нынешнем Донецке говорить… Да и футболисты местного розлива, активно финансово поддержавшие украинские вооруженные формирования в войне против подразделений восставших республик Донбасса, вряд ли чувствовали бы себя сухо и комфортно.

На ум пришел анекдот, который сейчас пользуется успехом в сетях на фоне эвакуации иностранцев из Афганистана. Сюжет такой. Украинские наемники наступили своей песне на горло и попросили вывезти их из зоны локального ада самолетами Минобороны РФ. Россияне согласились, сказали, мол, высадят на территории Донецкой (или Луганской — не важно) областей. Украинских наемников такая перспектива почему-то не обрадовала. Российские военные удивляются:

«Надо же, только что доказывали, что ДНР и ЛНР — это по всем статьям Украина. И доказали ведь. Чертяки красноречивые. А теперь обратное говорят. Но поздно — карте место».

И снова к футболу и геополитике. Донецкая и тираспольская ситуации в чем-то схожи, но и отличия существенны. Вчера мне звонили с канала «Россия 24» за экспертным мнением. Просили пояснить, как же такое может быть, уж не двойные ли стандарты? Я старался, причем по ходу дела даже напророчил, что «Шахтер» и «Шериф» попадут в одну группу (дело было еще до жеребьевки). Но не знаю, получилось ли у меня растолковать коллегам нюансы, чувствовать которые можно только когда погружен и в футбольные реалии, и в особенности чрезвычайных территорий типа ДНР или ПМР одновременно.

Двойные стандарты? Можно и так считать. А можно сказать, что стандарты одни, просто они гибкие и трансформируются под стать конкретной ситуации. Иными словами — стандарт, что дышло…

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В Приднестровье ситуация сегодня все-таки не такая огненная, как была в 90-х годах минувшего века. Реалии воспринимаются чуть спокойнее, что ли, к ним привыкли. К тому же на каком-то этапе у сторон конфликта хватило силы сохранить связь на футбольном уровне. Вот и играет в Европе «Шериф», представляющий чемпионат Молдавии. Кстати, есть на континенте прецедент похлеще.

Вы видели, как в футбольных документах, в газетных или сайтовых отчетах пишут клуб «Монако»? А вот так: «Монако» (Франция). Хотя, если честно, никакая это не Франция. «Монако» (Монако) — вот как надо бы!

Княжество Монако — суверенное государство. А что эта монархия ассоциирована с Французской Республикой — так уж исторически сложилось. И играть «Монако» на своем независимом пятачке не с кем, вот клуб и стал одним из титулованнейших во французском футболе. Даром, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов «Шахтер» отправил «Монако» на нижнюю палубу.

В каком-то строго определенном смысле «Шериф» — это «Монако» Молдавии. Но Донецк — никак не Монте-Карло Украины. Причудливо тасуется карта истории, и футбольной тоже — это да.

«Шахтер» уже пересекался с «Шерифом» в квалификационном раунде Лиги чемпионов 2003-2004 годов (в Тирасполе — 0:0, в Донецке — 2:0 в пользу хозяев). Я входил в качестве корреспондента крутейшего украинского еженедельника «Футбол» и «Комсомольской правды» в донецкую делегацию, отправившуюся в Приднестровье. Есть что вспомнить.

Удивительно было прилететь в Кишинев, оттуда выдвинуться на автобусе в Тирасполь, наблюдая по дороге блокпосты, вкопанные по башни БТР и прочие атрибуты отнюдь не мирной жизни. Тирасполь показался симпатичным законсервированным кусочком СССР, правда, со своим особенностями. Например, там ходила любая валюта. А новенький, 2020 года постройки, стадион «Шерифа» смотрелся инородным, в лучшем смысле слова, объектом среди скромных, видавших виды домиков.

Кто мог подумать, что очень скоро мой Донецк будет прорываться через чертополох жуткого военного конфликта, размышляя, что недурно было бы дорасти (!) до «приднестровского варианта». В смысле, чтобы не стреляли и поменьше мешали жить. О футболе в Донецке речь сейчас если и заходит, то в одну из последних очередей. И в качестве воспоминаний — как жилось до войны.

Кстати сказать, публичные представители «Шахтера» время от времени оглашают тезис, дескать, мечтаем вернуться в Донецк, поцеловать его асфальт, прижаться к «Донбасс Арене», играть там и все такое прочее. Правда, звучит это все реже и реже — в качестве маркетинговой мантры, не более того. Всем ясно, что случится это вряд ли. И уж точно не в обозримом будущем. Но звучит же, так?

Извольте видеть — мечты сбываются. Правда, в невероятной своей модификации. Для официальной Украины Приднестровье мало чем отличается от ДНР. Какими-то деталями, не более. По сути же — одно и тоже. Стало быть, Тирасполь — это Донецк Приднестровья. В этот Донецк «Шахтер» съездить может запросто.

Говорю же, судьба — злодейка, а временами — жуткая кривляка.