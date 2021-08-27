Регистрация и вакцинация: как контролировать число домашних животных в России

Собаки и кошки становятся радостью и настоящими членами семьи для многих россиян. Однако отсутствие лимита на количество домашних питомцев порождает и другую проблему — огромное число безнадзорных животных на улицах городов. Повлиять на решение этой проблемы призвал закон, запрещающий россиянам держать неограниченное количество животных в квартирах и домах — базу для него сейчас как раз готовит Минсельхоз России.

О том, кого затронет новый закон и как стимулировать ответственное отношение владельцев к своим животным, рассказала основательница «Музея кошки», «Республики кошек» и «Республики котов» Анна Кондратьева, ставшая гостьей брифинга Медиагруппы «Патриот».

Руководитель общественного пространства говорит, что при открытии команда следовала букве закона, согласно которому на каждую кошку должно приходиться не менее 0,8 кв. метров. Какими бы ни были новые законодательные требования, «республиканцев» или приютов для животных они не коснутся — те попросту находятся на нежилой площади.

«На мой взгляд, несмотря на то, что нам очень часто приходится расселять квартиры, которые кишат больными котиками, здесь нормативы по количеству животных в жилых помещениях не очень понятны, и достаточно сложно это контролировать. Существуют другие ограничивающие факторы — запах, звук — те неудобства, которые жители и их питомцы доставляют соседям. Наверное, нужно опираться на эти факторы», — говорит гостья эфира.

Федеральное агентство новостей /

На деле в подобных попытках контроля и регулирования начать следует с истоков проблемы, а именно заняться обязательной регистрацией животных, которых содержат на частной территории.

«Здесь нужно начинать с первоисточника проблемы. Большое количество животных в квартирах и сложности, которые они причиняют соседям — это уже вершина айсберга. Почему появляются эти животные? Очень часто это — одинокие пенсионеры, которые испытывают потребность в общении. <…> Проблема одинокого пенсионера с большим количеством собак и котиков сейчас на территории Центрального района [Санкт-Петербурга] теряет остроту. Потому что в Центральном районе стали гораздо больше заботиться о пенсионерах — вовлекают в общение с людьми, дарят внимание и, в принципе, люди немного по-другому направляют свою энергию. Не накапливают этих животных, а например, приходят к нам в «Республику» и помогают ухаживать по мере сил», — рассказывает Анна Кондратьева.

Другая сторона ситуации — низкий уровень сознательности людей, которые купили или приютили домашнее животное. Нежелание стерилизовать или вакцинировать животное несет за собой соответствующие последствия: рост числа безнадзорных, никому не нужных, и к тому же больных кошек и собак. К слову, в Москве ежегодно регистрируются случаи летального исхода из-за бешенства как у животных, так и у людей.

«Вакцинация и чипирование собак в Петербурге — это бесплатно. В частных клиниках это — платная услуга, а в государственных ветеринарных станциях это — бесплатная услуга. [Их] достаточно в каждом районе. <…> Мы все видим проблемы, которые могут доставить инфекционные заболевания, поэтому с бешенством шутки [плохи]», — подчеркивает участница брифинга.

Что касается пушистых «республиканцев», с которыми общаются жители города, то все они здоровы и воспитаны, утверждает Анна Кондратьева. Но именно следование жестким правилам безопасности не позволяет взять в котокафе любое животное с улицы.