Эксперт из Казахстана усомнился в появлении гегемона в Афганистане после бегства США

Ни один из соседей Афганистана не сможет сыграть роль, которую в стране раньше выполняли СССР и США, из-за слишком больших трат. Об этом ФАН заявил директор Института азиатских исследований (Казахстан), автор монографии «История Афганистана» Султан Акимбеков.

По словам казахстанского политолога, на сегодняшний день главным игроком в регионе является Пакистан. Однако остальным соседям Афганистана, в том числе Китаю, Узбекистану и Ирану, в любом случае придется оказывать Кабулу различные формы поддержки — как минимум чтобы в стране не произошло экономического коллапса.

«Нельзя сказать, что одно из этих государств будет выполнять роль, которую раньше играли Советский Союз или США, —поделился соображениями эксперт. — Таких акторов, наверное, не будет больше, так как это предполагает слишком большие траты. Но какую-то поддержку эти страны, безусловно, будут оказывать».

Акимбеков напомнил, что соседи Афганистана уже анонсировали несколько совместных экономических проектов.

«Уже было заявлено, что узбеки с пакистанцами в Афганистане будут строить железную дорогу «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», — отметил собеседник ФАН. — Кроме того, есть проекты по строительству трансафганского газопровода. У Китая также есть идеи различного характера».

Эксперт выразил мнение, что государства региона попытаются согласовать свои действия, чтобы Афганистан не стал черной дырой на карте мира.

Ранее Джо Байден сообщил, что при поддержке США из Афганистана эвакуировано более 100 тысяч человек за 11 дней. По словам американского президента, за последние 12 часов из Афганистана вывезено еще 7 тысяч человек.