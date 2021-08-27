Сборная Белоруссии по хоккею подверглась жесткой критике со стороны Лукашенко

Минск, 27 августа. Поражение белорусской сборной команды из Польши не оценил президент страны Александр Лукашенко.

Сборная Белоруссии по хоккею не смогла одолеть поляков в первом туре олимпийской квалификации на турнир, который пройдет в следующем году в столице Китая. Об этом пишет «Чемпионат».

Хоккеисты из Белоруссии проиграли оппонентам со счетом 0:1. Глава государства Александр Лукашенко отметил, что подобное недопустимо. Он заявил, что в Польше хоккей является не самым популярным видом спорта.

Лукашенко призвал спортсменов республики проявлять результат. Как передает слова белорусского лидера издание Pressball.by, в стране есть физическая культура, но отсутствует большой спорт.