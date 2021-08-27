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Сборная Белоруссии по хоккею подверглась жесткой критике со стороны Лукашенко

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:56
Спорт
Сборная Белоруссии по хоккею подверглась жесткой критике со стороны Лукашенко
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Минск, 27 августа. Поражение белорусской сборной команды из Польши не оценил президент страны Александр Лукашенко.

Сборная Белоруссии по хоккею не смогла одолеть поляков в первом туре олимпийской квалификации на турнир, который пройдет в следующем году в столице Китая. Об этом пишет «Чемпионат».

Хоккеисты из Белоруссии проиграли оппонентам со счетом 0:1. Глава государства Александр Лукашенко отметил, что подобное недопустимо. Он заявил, что в Польше хоккей является не самым популярным видом спорта.

Лукашенко призвал спортсменов республики проявлять результат. Как передает слова белорусского лидера издание Pressball.by, в стране есть физическая культура, но отсутствует большой спорт.

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белоруссия лукашенко хоккей
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