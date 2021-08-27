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Определились соперники «Спартака» и «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы
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Определились соперники «Спартака» и «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:55
Спорт
Определились соперники «Спартака» и «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 27 августа. Столичные «Спартак» и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2021/22.

Жеребьевка группового этапа второго по значимости клубного футбольного турнира Европы прошла 27 августа. По ее результатам московский «Спартак» попал в группу C. Красно-белые сыграют с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

Столичный «Локомотив» выступит в группе E. Соперниками команды Марко Николича стали итальянский «Лацио», французский «Марсель» и турецкий «Галатасарай». Даты первых матчей российских команд на групповом этапе Лиги Европы определятся позже. Действующим победителем турнира является испанский «Вильярреал».

Ранее Андрей Аршавин прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов. Петербургский «Зенит» выступит в группе H вместе с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

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