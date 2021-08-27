Востоковед Долгов оценил возможность сотрудничества США и «Талибана» в Афганистане

В результате взрывов в столице Афганистана пострадали более 1,3 тысячи человек. По официальным данным, которые предоставил минздрав государства, погибли 60 человек, однако иностранные издания, ссылаясь на свои источники, сообщают, что жертвами терактов могли стать не менее 100 человек, в том числе и дюжина американских солдат, организовавших охрану столичного аэропорта.

Ответственность за взрывы возле воздушной гавани Кабула взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). В ответ президент США Джо Байден экстренно выступил с обращением к нации. Он заявил, что ответственные за гибель мирных жителей и американских солдат группировки сотрудничают с ИГ1, поэтому приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам. В свою очередь представители движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), которые сегодня контролируют большую часть страны и столицу, также осудили атаки и пообещали привлечь виновных к ответственности.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в интервью Федеральному агентству новостей оценил вероятность сотрудничества иностранных государств с боевиками движения «Талибан».

«Это вопрос, который ранее уже ставился. Но он достаточно сложный, поскольку иностранные государства в коалиции с США воевали против «Талибана». Поэтому им сегодня помогать талибам в войне с «Исламским государством» достаточно проблематично. Совершенно очевидно, что группировка «Талибан» не является однородной, поскольку в ее состав входят довольно радикальные силы. Есть даже и такие, которые сотрудничали или имели контакт с ИГ. Наверняка, это и продолжается сегодня. Поэтому помощь «Талибану» остается под вопросом. Оружие у них есть, а посылать вновь в Афганистан свои войска западные страны не будут», — указал эксперт.

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Собеседник ФАН также под большим вопросом оставил сотрудничество западной коалиции во главе с США с талибами в плане передачи им разведывательных данных. По его мнению, никто не может дать гарантию того, что ко власти в Афганистане могут прийти более радикальные группировки, которые воспользуются предоставленной информации для противостояния Западу.

«Также под вопросом остаются передачи «Талибану» иностранными государствами разведывательных данных. Ведь это будет означать, что западные разведки должны будут контактировать с талибами. Это может спровоцировать в будущем инциденты, поскольку сегодня у власти в Афганистане стоит одна группировка талибов, а завтра, может быть, будет уже другая, которая, возможно, использует эти разведданные против стран Запада», — подытожил Борис Долгов.

Ранее ФАН сообщал, что самолет С-130J Военно-воздушных сил Италии, принимавший участие в эвакуации людей из Афганистана, попал под обстрел в Кабуле. На борту воздушного судна находились 98 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.