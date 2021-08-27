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Центробанк РФ незначительно снизил курсы доллара и евро перед выходными

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:49
Экономика
Центробанк РФ незначительно снизил курсы доллара и евро перед выходными
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 27 августа. Банк России установил официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю, незначительно снизив значения доллара и евро.

Согласно информации на сайте Центробанка, стоимость доллара с расчетом на 28 августа составляет 73,9866 рубля, что на 0,42 копейки ниже предыдущего значения. Евро подешевел на 2,72 копейки, до 87,0304 рубля.

Рубль демонстрирует стабильность к доллару на торгах Московской биржи. Утром американская валюта торговалась в диапазоне 74,21-74,37 рубля. Биржевой курс евро составил 87,27 рубля.

Внимание игроков рынка сейчас приковано к выступлению главы ФРС США Джерома Пауэлла, которое должно состояться 27 августа. Ожидается, что руководитель американского регулятора может дать намеки на начало сворачивания программы выкупа активов.

Аналитик Артем Деев ранее в беседе с ФАН рассказал о текущих факторах поддержки рубля. Он также дал прогноз относительно стоимости доллара к началу сентября.

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