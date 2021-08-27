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В Минобороны РФ заявили о минимальной смертности от COVID-19 в войсках
Армия
В Минобороны РФ заявили о минимальной смертности от COVID-19 в войсках
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 27 августа. Показатели смертности от коронавируса в рядах российских ВС находятся на минимальном уровне, заявил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.

Такие данные он озвучил в ходе тематического круглого стола на военно-техническом форуме «Армия-2021». По его словам, смертность от опасной инфекции в российской армии является минимальной. Тришкин добавил, что на сегодняшний день все гарнизоны в ВС оснащены телемедицинской связью, передает RT.

«Мы имеем минимальные значения заболеваемости, а также минимальные значения смертности», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что вакцинация российских военнослужащих и членов их семей от COVID-19 полностью завершена. По данным оборонного ведомства РФ, к концу также подходит ревакцинация. Отмечается, что в первую очередь были поставлены прививки от коронавируса военным на боевом дежурстве, медикам и другим лицам из первоочередной категории.

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