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Создатели фильма «Миссия невыполнима — 7» показали экшен-сцену с Томом Крузом на CinemaCon
Общество
Создатели фильма «Миссия невыполнима — 7» показали экшен-сцену с Томом Крузом на CinemaCon
Кадр из фильма «Миссия невыполнима-7»

Лас-Вегас, 27 августа. Первый отрывок из шпионского триллера «Миссия-невыполнима — 7» показал одну из экшен-сцен в исполнении актера Тома Круза. Премьера фрагмента состоялась на конференции CinemaCon.

Голливудская звезда Том Круз регулярно испытывает свой потенциал на съемках блокбастеров, что позволяет съемочной группе создавать впечатляющие и реалистичные экшен-сцены. Судя по отрывку из будущего триллера «Миссия невыполнима — 7», актер не стал изменять себе и в этот раз. Так, на конференции CinemaCon состоялся показ фрагмента из фильма, в котором главный герой Итан Хант в исполнении Круза съезжает на мотоцикле с утеса и совершает прыжок над обрывом с парашютом, который раскрывается в воздухе.

Съемки эпизода прошли в Норвегии. По словам Круза, он долгое время задумывал исполнить этот трюк. Кроме того, актер так и не оставил идею отправиться на съемки в космос. Премьера фильма «Миссия невыполнима — 7» запланирована на май 2022 года.

На фестивале CinemaCon также показали первый трейлер драмы «Спенсер: Тайна принцессы Дианы». Новая картина режиссера Пабло Ларраина посвящена трагедии леди Ди и ее сложным отношениям с семьей королевы.

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кино миссия невыполнима cinemacon
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