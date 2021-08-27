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Источники сообщают об операции «Талибана» против ИГ в двух провинциях Афганистана
Весь мир
Источники сообщают об операции «Талибана» против ИГ в двух провинциях Афганистана
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 27 августа. После терактов в столице Афганистана в социальных сетях появились сообщения о начавшихся операциях движения «Талибан»1 (запрещен в РФ) против «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в двух провинциях страны.

Указано, что схватки между боевиками двух группировок отмечены в районе Дара-и-Нур провинции Нангархар, где талибы, потеряв одного бойца,  предположительно уничтожили 25 экстремистов ИГ, захватили три блокпоста и удержали позиции в ходе ответного наступления.

Также бои отмечены в провинции Кунар, однако детали происходящих там событий не сообщались.

Официальные представители «Талибана» пока не делали каких-либо заявлений по этому поводу.

Накануне «Исламское государство» взяло на себя ответственность за серию взрывов в Кабуле. Два из них произошли в толпе афганцев, бежавших в аэропорт столицы для эвакуации. Еще один теракт был совершен неподалеку от отеля Baron, где находились иностранные граждане и американские солдаты. По последней информации, общее число погибших превысило 100 человек, среди них 13 военнослужащих США. Количество пострадавших, по данным министерства здравоохранения Афганистана, приблизилось к 1400.

Также сообщалось еще о двух мощных взрывах в окрестностях Кабула, однако районы, где они произошли, а также сведения о потерях не были указаны.

После этого руководство «Талибана» осудило теракты ИГ, заявив о недопустимости таких действий в отношении гражданских лиц. Ранее лидеры движения неоднократно заявляли, что не допустят активизации и распространения влияния «Исламского государства» в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан талибан
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