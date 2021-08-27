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Легенде сборной России Юрию Жиркову запретили появляться на базе в Новогорске
Спорт
Легенде сборной России Юрию Жиркову запретили появляться на базе в Новогорске
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 27 августа. Экс-защитнику петербургского «Зенита» и сборной России Юрию Жиркову не разрешили тренироваться на базе национальной команды во время сбора.

Защитнику Юрию Жиркову, который продолжает восстанавливаться от полученной на Евро-2020 травмы, запретили заниматься в Новогорске на время прохождения сборов футболистов национальной команды из-за ковидного протокола. Об этом журналистам рассказал новый пресс-атташе сборной России Самвел Авакян. Жирков получит возможность возобновить тренировки после того, как команда покинет базу в Новогорске.

В сентябре сборная России проведет три матча квалификации ЧМ-2022. Соперниками команды Валерия Карпина станут Хорватия, Мальта и Кипр.

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