Легкоатлет Вдовин взял серебро Паралимпиады в беге на 100 метров

Токио, 27 августа. Российский легкоатлет Андрей Вдовин выиграл серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в беге на дистанции 100 метров.

Россиянин был в категории Т37. В ней состоят спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Мужчина преодолел дистанцию за 11,18 секунды.

Российские спортсмены уже получили более 20 медалей. В пятницу в копилку России принесли золотые, серебряные и бронзовые медали пловцы и шпажисты. В частности, мужская сборная России выиграла у китайских спортсменов в финальном поединке в фехтовании на колясках.