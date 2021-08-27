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Сатановский назвал теракт в Афганистане началом конца США
Политика
Сатановский назвал теракт в Афганистане началом конца США
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 27 августа. Теракт в аэропорту Кабула является началом конца США, мир ждут большие перемены, к которым необходимо готовиться, в том числе Российской Федерации.

Соответствующем мнением поделился политический эксперт Евгений Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч». По его словам, ситуация в Афганистане не просто провела черту над американской операцией, а вбила осиновый кол в веру международного сообщества в силы и возможности Вашингтона. Он отметил, что это касается и союзников, и противников, а также открытых врагов США, передает «ПолитРоссия».

«(Этого. — Прим. ред.) явно и добивались те, кто эти теракты организовал. До такой степени не контролировать ситуацию? Не иметь ни сил, ни возможностей противостоять врагу? Да что там! Не иметь представления о том, кто вообще враг?! Так подставить людей, которые верили и надеялись на Америку», — заявил Сатановский.

Помимо этого, аналитик добавил, что Соединенные Штаты могут воевать лишь со странами, которые они способны разрушить. Как раз этим все свои войны Вашингтон и занимается, добавил эксперт. Сатановский подчеркнул, что американцы не могут создать в разрушенных государствах ничего, что было бы устойчивым государственным образованием. Он уточнил, что армия США переживает провал за провалом, от первой в ряду экспериментов такого рода Либерии до Ирака и Афганистана.

Ранее Сатановский рассказал, что разрыв политических и экономических отношений с Москвой может обернуться для Берлина превращением в страну третьего мира. Так он прокомментировал итоги встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным.

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сша афганистан сатановский
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