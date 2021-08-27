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Мужская сборная России выиграла золото Паралимпиады в фехтовании на колясках

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:46
Спорт
Мужская сборная России выиграла золото Паралимпиады в фехтовании на колясках
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Токио, 27 августа. Российские шпажисты одержали победу над Китаем в финале Паралимпийских игр в фехтовании на колясках.

Итоговый счет встречи — 45:39. В состав мужской сборной России вошли Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев (запасной).

Порадовали российских болельщиков и девушки. Шпажистки — Виктория Бойкова, Алена Евдокимова, Юлия Майя и Людмила Васильева (запасная) — выиграли в поединке за третье место у Гонконга со счетом 45:34. Девушки принесли сборной России еще одну бронзовую медаль.

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россия паралимпиада фехтование на колясках
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