Мужская сборная России выиграла золото Паралимпиады в фехтовании на колясках

Токио, 27 августа. Российские шпажисты одержали победу над Китаем в финале Паралимпийских игр в фехтовании на колясках.

Итоговый счет встречи — 45:39. В состав мужской сборной России вошли Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев (запасной).

Порадовали российских болельщиков и девушки. Шпажистки — Виктория Бойкова, Алена Евдокимова, Юлия Майя и Людмила Васильева (запасная) — выиграли в поединке за третье место у Гонконга со счетом 45:34. Девушки принесли сборной России еще одну бронзовую медаль.