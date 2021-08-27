Обвиняемого в убийстве тюменской школьницы арестовали на два месяца

Тюмень, 27 августа. Виталию Бережному, обвиняемому в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы, избрали меру пресечения в виде заключения на срок два месяца.

Мужчину доставили в Ленинский районный суд под усиленной охраной, во время заседания он прятал лицо за маской и капюшоном. Кроме того, Бережной проигнорировал все вопросы журналистов.

Накануне он дал признательные показания. Обвняемый рассказал, что заманил ребенка в квартиру и изнасиловал, после чего задушил и спрятал труп в холодильник.

Тело восьмилетней девочки, пропавшей 30 июня, нашли 19 августа на берегу озера. Оно было замотано в полиэтилен и помещено в коробку из-под бытовой техники.