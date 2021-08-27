Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 14:08
14:06
Армия
Шойгу обозначил сроки ввода в эксплуатацию нового госпиталя в Казани
14:06
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в английском курортном городе
14:05
Политика
Путин и члены Совбеза РФ обсудили ситуацию в Афганистане
14:04
Спорт
«Крылья Советов» пожалуются на судью, жена которого напала на сына Пьехи
14:02
Общество
Директор Ивана Краско сообщил ФАН подробности лечения артиста
14:01
Политика
Пенсионный возраст, отмена ЕГЭ, безусловный доход: Роман Носиков с обзором популизмов
14:01
Армия
Пакистанские пограничники открыли огонь по пытавшимся пересечь границу афганцам
14:00
Общество
Зауженные полосы. Дорогу — общественному транспорту. Колонка Анатолия Вассермана
13:59
Происшествия
Массовую драку мигрантов в хостеле Новой Москвы сняли на видео
13:55
Спорт
Определились соперники «Спартака» и «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы
Все новости

Обвиняемого в убийстве тюменской школьницы арестовали на два месяца

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:40
Происшествия
Обвиняемого в убийстве тюменской школьницы арестовали на два месяца
wikipedia.org  /  Legal Gavel & Open Law Book

Тюмень, 27 августа. Виталию Бережному, обвиняемому в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы, избрали меру пресечения в виде заключения на срок два месяца.

Мужчину доставили в Ленинский районный суд под усиленной охраной, во время заседания он прятал лицо за маской и капюшоном. Кроме того, Бережной проигнорировал все вопросы журналистов.

Накануне он дал признательные показания. Обвняемый рассказал, что заманил ребенка в квартиру и изнасиловал, после чего задушил и спрятал труп в холодильник.

Тело восьмилетней девочки, пропавшей 30 июня, нашли 19 августа на берегу озера. Оно было замотано в полиэтилен и помещено в коробку из-под бытовой техники.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Обвиняемого в убийстве тюменской школьницы арестовали на два месяца
арест тюмень убийство девочки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru