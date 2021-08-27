Шойгу заявил о необходимости создать в России систему защиты от пропаганды

Москва, 27 августа. Российская Федерация должна создать систему защиты от пропаганды, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

С таким заявлением он выступил на конференции «Армия и общество. Психологическая оборона» форума «Армия-2021». По его словам, враждебные центры антироссийской пропаганды создаются вдоль российских границ в Риге, Таллине, Варшаве и Хельсинки.

«Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов», — подчеркнул министр.

Военное ведомство РФ уделяет большое внимание развитию военной инфраструктуры в Арктике, рассказал он. Шойгу отметил, что большая часть задач по укреплению обороноспособности страны в регионе возложена на Северный флот.