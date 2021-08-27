Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 14:08
14:06
Армия
Шойгу обозначил сроки ввода в эксплуатацию нового госпиталя в Казани
14:06
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в английском курортном городе
14:05
Политика
Путин и члены Совбеза РФ обсудили ситуацию в Афганистане
14:04
Спорт
«Крылья Советов» пожалуются на судью, жена которого напала на сына Пьехи
14:02
Общество
Директор Ивана Краско сообщил ФАН подробности лечения артиста
14:01
Политика
Пенсионный возраст, отмена ЕГЭ, безусловный доход: Роман Носиков с обзором популизмов
14:01
Армия
Пакистанские пограничники открыли огонь по пытавшимся пересечь границу афганцам
14:00
Общество
Зауженные полосы. Дорогу — общественному транспорту. Колонка Анатолия Вассермана
13:59
Происшествия
Массовую драку мигрантов в хостеле Новой Москвы сняли на видео
13:55
Спорт
Определились соперники «Спартака» и «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы
Все новости

Шойгу заявил о необходимости создать в России систему защиты от пропаганды

  /   Обновлено: 27 августа 2021 13:29
Политика
Шойгу заявил о необходимости создать в России систему защиты от пропаганды
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 27 августа. Российская Федерация должна создать систему защиты от пропаганды, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

С таким заявлением он выступил на конференции «Армия и общество. Психологическая оборона» форума «Армия-2021». По его словам, враждебные центры антироссийской пропаганды создаются вдоль российских границ в Риге, Таллине, Варшаве и Хельсинки.

«Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов», — подчеркнул министр.

Военное ведомство РФ уделяет большое внимание развитию военной инфраструктуры в Арктике, рассказал он. Шойгу отметил, что большая часть задач по укреплению обороноспособности страны в регионе возложена на Северный флот.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Шойгу заявил о необходимости создать в России систему защиты от пропаганды
минобороны шойгу армия-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru